البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي. وذكر بيان للدائرة البرلمانية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي أفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٢) من الفصـــل التشريعـــي الأول، للسنة التشريعية الثانية، للدورة النيابية الرابعة".



وكان مجلس النواب قد نشر في وقت سابق جدول أعمال جلسة اليوم، والتي تتضمن التصويت على قانون الانتخابات.



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