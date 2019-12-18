الساعدي يدعو رئيس الجمهورية لبيان موقفه الصريح بشأن ترشيح رئيس الوزراء

حمّل النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، الاربعاء، هيئة رئاسة مجلس النواب المسؤولية القانونية والوطنية والاخلاقية وتحديد الكتلة الأكثر عددا وفق لما رسمه قانون الاحزاب النافذ وقرار المحكمة الاتحادية العليا، فيما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح لبيان موقفه الصريح بشأن ترشيح رئيس الوزراء.
وطالب الساعدي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ"بث جلسة التصويت والمناقشة على قانون انتخابات مجلس النواب مبشارة وعدم تقطيعها لكي يطلع الشعب على من يقف معه في مطالبه الحقة ومن يقف ضده"، محملا "الحلبوسي ونائبيه المسؤولية القانونية والوطنية والاخلاقية وتحديد الكتلة الاكثر عددا وفق لما رسمه قانون الاحزاب النافذ وقرار المحكمة الاتحادية العليا".
وتابع، أن "على القوى السياسية التي الى الآن لم تؤمن بحتمية التغيير والاصلاح، وانه قد آن الآوان لتغيير هذه الحقبة السياسية، التي لم تنتج الا الفشل والفساد، فعلى هذه القوى ان تعرف ان الشعب العراقي قد قرر ومضى بخياره لانهاء الطبقة السياسية"، لافتا الى أن "خيار اختيار رئيس الوزراء القادم يجب ان يكون خيارا ثوريا ومرشحا شعبيا تفرزه ساحات الاعتصام والتظاهر".
وتابع، أن "على رئيس الجمهورية برهم صالح ان يبن موقفه الواضح والصريح، فيما يتعلق بقضية ترشيح رئيس الوزراء القادم، وان لا يعول على الاتفاقات السياسية التي تحدث في الغرف المظلمة ليلا بعيدا عن خيارات الشعب".
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