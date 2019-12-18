الساعدي يدعو رئيس الجمهورية لبيان موقفه الصريح بشأن ترشيح رئيس الوزراء

وقال النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، "تستمر الخلافات بين القوى السياسية حول قانون انتخابات مجلس النواب، وقضية اختيار رئيس الوزراء القادم، في محالة بالاستمرار للمطاولة والتعويل على عامل الزمن، لاضعاف المطالبة الحقة للثوار المتظاهرين".وطالب الساعدي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ"بث جلسة التصويت والمناقشة على قانون انتخابات مجلس النواب مبشارة وعدم تقطيعها لكي يطلع الشعب على من يقف معه في مطالبه الحقة ومن يقف ضده"، محملا "الحلبوسي ونائبيه المسؤولية القانونية والوطنية والاخلاقية وتحديد الكتلة الاكثر عددا وفق لما رسمه قانون الاحزاب النافذ وقرار المحكمة الاتحادية العليا".

وتابع، أن "على القوى السياسية التي الى الآن لم تؤمن بحتمية التغيير والاصلاح، وانه قد آن الآوان لتغيير هذه الحقبة السياسية، التي لم تنتج الا الفشل والفساد، فعلى هذه القوى ان تعرف ان الشعب العراقي قد قرر ومضى بخياره لانهاء الطبقة السياسية"، لافتا الى أن "خيار اختيار رئيس الوزراء القادم يجب ان يكون خيارا ثوريا ومرشحا شعبيا تفرزه ساحات الاعتصام والتظاهر".



وتابع، أن "على رئيس الجمهورية برهم صالح ان يبن موقفه الواضح والصريح، فيما يتعلق بقضية ترشيح رئيس الوزراء القادم، وان لا يعول على الاتفاقات السياسية التي تحدث في الغرف المظلمة ليلا بعيدا عن خيارات الشعب".