نائب عن صادقون: قانون الانتخابات سيمرر رغم تحفظات الكرد

رأى النائب عن كتلة صادقون ثامر ذيبان الحمداني، الاربعاء، أن رؤية تحالف الفتح مع الدوائر المتعددة للمحافظات والانتخاب الفردي بنسبة ١٠٠ بالمئة، مشيرا الى أن القانون سيتم تمريره رغم وجود تحفظات ووجهات نظر مختلفة لدى عدد من الاطراف لاسيما النواب الكرد. وقال الحمداني في حديث لـ السومرية نيوزز، "رؤيتنا في صادقون والفتح بصورة عامة بأن يتم اعتماد الدوائر المتعددة للمحافظات والانتخاب الفردي بنسبة ١٠٠ بالمئة"، مرجحا "تمرير القانون رغم وجود تحفظات ووجهات نظر مختلفة لدى اطراف اخرى خاصة النواب الكرد".



وأضاف، أن "تلك التحفظات لن تؤثر لأن القانون سيمرر من البناء وتحالف الاصلاح داخل قبة البرلمان"، مشددا على أن "القانون يعتبر بصيغته التي ندعمها منصفا وعادلا وسيكون له تأثير ايجابي على الساحة السياسية من خلال ايجاد مساحة للجميع بغية التنافس دون اختزال لجهات معينة كما كان يحصل سابقا".

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