ترامب: الديمقراطيون ينتهكون القانون ولن يستطيعوا عزلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الديمقراطيين ينتهكون القانون بمحاولة عزله، مشيرا إلى أنه لم يخطئ، وأنهم لن يستطعيوا فعل شيئ في هذا الأمر.
وتابع: "الديمقراطيون لن يفعلوا شيئا، وأنا لم أخطئ. إنه شيء فظيع. يجب أن تقرأوا النص (نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني)"، مضيفا: "لا يجب أن يحدث هذا الشيء ثانية مع رئيس آخر. أتمنى ذلك".
وقال في تدوينة أخرى: "هم يريدون فقط، انتقاد الرئيس مرارا وتكرار، بصورة غير عادلة، وليس لديهم نية في إجراء تحقيق، لأنهم لا يجدون أي جريمة"، مضيفا: "هم ينتهكون القانون، وقواعد الكونغرس".
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيقدم لائحة اتهام نهائية ضد رئيس البلاد، دونالد ترامب، بتهمة إساءة استخدام السلطة.
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