ترامب: الديمقراطيون ينتهكون القانون ولن يستطيعوا عزلي

وكتب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لدى أمل ألا تصبح هناك محاولات عزل، بهذه التفاهة، على الإطلاق"، مضيفا: "هل تصدقون أنه سيتم عزلي اليوم بواسطة اليساريين المتشددين".

وتابع: "الديمقراطيون لن يفعلوا شيئا، وأنا لم أخطئ. إنه شيء فظيع. يجب أن تقرأوا النص (نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني)"، مضيفا: "لا يجب أن يحدث هذا الشيء ثانية مع رئيس آخر. أتمنى ذلك".



وقال في تدوينة أخرى: "هم يريدون فقط، انتقاد الرئيس مرارا وتكرار، بصورة غير عادلة، وليس لديهم نية في إجراء تحقيق، لأنهم لا يجدون أي جريمة"، مضيفا: "هم ينتهكون القانون، وقواعد الكونغرس".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيقدم لائحة اتهام نهائية ضد رئيس البلاد، دونالد ترامب، بتهمة إساءة استخدام السلطة.