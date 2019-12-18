مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل مدني في هجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين محهولين فتحوا، عصر اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن قضاء الحسينية ما اسفر عن مقتله في الحال".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.