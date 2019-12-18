نائب يطالب بجلسة علنية للبرلمان لكشف الاطراف الرافضة لقانون الانتخابات

طالب النائب علاء الربيعي، الاربعاء، بجلسة علنية للبرلمان لكشف الاطراف الرافضة لقانون الانتخابات، مبينا ان سائرون ما زال مصر على موقفه بأن يتضمن القانون الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بنسبة ١٠٠٪.

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على هيئة رئاسة مجلس النواببأن تقوم بنقل وقائع جلسة اليوم المخصصة لتشريع قانون الانتخابات بشكل علني ومباشر ليتسنى للجميع معرفة الجهات المعرقلة لتمرير هذا القانون"، مبينا ان "القانون وصل الى مراحله الاخيرة الا ان اصرار واعتراض بعض الكتل التي تراجعت عن موقفها اتجاه الدوائر المتعددة حال دون تمريره، والذي قد يؤدي الى عدم جلسة اليوم او تأجيل التصويت على القانون".

واضاف ان "سائرون ما زال مصرا على موقفه بأن يتضمن القانون الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بنسبة ١٠٠٪ لاعلى الأصوات"، لافتا الى ان "خوف بعض الكتل من خسارة نفوذها في السلطة حال دون تمرير هذا القانون حتى هذه اللحظة".

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وتابع ان "سائرون وكتلة اخرى مايزال موقفها واضح صريح تجاه القانون وهو ما تطالب به المرجعية ويريده المتظاهرون".

ومن المقرر ان يعقد البرلمان اليوم الاربعاء في الساعة الرابعة عصرا جلسة له، حيث تضمن جدول اعمالها التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.