ترشيح ثلاثة اسماء جديدة لرئاسة الحكومة المقبلة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إنه تم تقديم اسمي توفيق حمود الياسري وعلي عبد الامير علاوي كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.

من جهته اعلن النائب فائق الشيخ علي عن ترشيح نفسه أيضا لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة عبر كتاب طلب رسمي ارسله الى رئيس الجمهورية ونشره عبر صفحته في موقع تويتر.



وكشف عضو في مجلس النواب في وقت سابق اليوم لـ الخليج 365،عن اجتماع يعقده 150 نائباً لرفض أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، وأشار إلى أن النواب سيبعثون بمجموعة أسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح.

إلى ذلك أفاد مصدر نيابي، مساء امس الثلاثاء، أن تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء، في وقت من المقرر أن تنتهي، يوم غد الخميس، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.



ويطالب المتظاهرون في بغداد ومحافظات جنوب البلاد، إثر استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في 29 تشرين الثاني الماضي، برئيس حكومة انتقالية، بعيداً عن الأحزاب السياسية أو الأسماء "المجربة" التي شغلت سابقاً مناصب سياسية أو وزارية.