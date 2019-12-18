بالفيديو: تأثير الضغط الجماهيري على جدية القضاء

ستة عشر عاما ولم يحقق الدور الرقابي جهدا جديا لمحاربة الفساد. أكاديميون وفي مؤتمر عقد في الجامعة العراقية، اكدوا ان العقود الحكومية التي تبرم تتخللها اشكال مختلفة للفساد المنظم، مطالبين بضرورة تنفيذ الاحكام التي صدرت بحق شخصيات سياسية متهمة بسرقة المال العام من دون تسويف او تأخير كجزء من تنفيذ مطالب المتظاهرين. آخرون وجدوا في الانتخابات المبكرة خريطة طريق لابعاد المفسدين. وشددوا على ضرورة استثناء المتهمين بجرائم الفساد ومزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات مرجحين التصويت الفردي في قانون الانتخابات مع تقليص أعضاء المجلس.



المئات من قضايا الفساد والشخصيات السياسية المتهمة، بدأت تطفو ملفاتها على سطح المشهد، لكن الكثيرين يشككون في جدية هذه الاجراءات وتنفيذها على ارض الواقع في ظل سطوة الاحزاب الحاكمة.

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