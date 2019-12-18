نائب يدعو الى التريث بإقرار قانون الانتخابات لصياغته بشكل يجعله قابلاً للتطبيق

وقال همزة في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعات مكثفة بغية الوصول الى صيغة توافقية حول قانون انتخابات البرلمان"، مبينا ان "القانون يعتبر من اهم القوانين بالمرحلة الحالية وبحاجة الى دراسة معمقة بغية الخروج بصيغة قابلة للتطبيق على ارض الواقع".



واضاف همزة، ان "هناك أكثر من سبع مقترحات وضعت للمواد الخلافية، حيث سيترك الخيار لاعضاء البرلمان لحسم مايرونه مناسبا داخل قبة البرلمان"، لافتا الى ان "المادة المتعلقة بالدوائر المتعددة او الدائرة الواحدة فقد وضعت عدة مقترحات من بينها ان يكون العراق دائرة واحدة والاخر ان تكون كل محافظة دائرة انتخابية والمقترح الاخر بان تكون الاقضية بكل محافظة دائرة انتخابية وبحال لم يكن عدد سكان القضاء 100 الف نسمة فسيتم ضمه الى قضاء مجاور اضافة الى عدد اخر من المقترحات التي نعتقد انه يجب تقليص عددها بغية حسم القانون بوقت مبكر".وأوضح، أن "الخيار الاخير بتعدد الدوائر داخل كل محافظة نعتقد انه سيواجه صعوبات لعدم وجود احصاء سكاني دقيق اضافة الى الخلافات حول بعض الاقضية بين بعض المحافظات والتي وصلت الى اكثر من 67 قضاء حدودها متداخلة مما سيجعل اقامة الانتخابات بوقت مبكر بحسب مطلب الجماهير امر صعب".

وشدد على ان "الاستعجال بالتصويت على القانون بشكله الحالي قد يضغ صعوبات بالتطبيق على ارض الواقع ما يجعلنا بحاجة الى التريث اكثر لضمان الشفافية والعدالة والمقدرة على التطبيق الفعلي".

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته التي ستعقد، مساء اليوم الاربعاء، على قانون انتخابات مجلس النواب.

