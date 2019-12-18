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قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة السورية

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أفادت وسائل اعلام عربية، الاربعاء، بسقوط عدد من القتلى والجرحى اثر انفجار سيارة في مفخخة في الحسكة بسوريا.
أفادت وسائل اعلام عربية، اليوم الاربعاء، بسقوط عدد من القتلى والجرحى اثر انفجار سيارة في مفخخة في الحسكة بسوريا.

وقالت وكالة انباء "سانا" السورية الرسمية، إن "خمسة مدنيين قتلوا وأُصيب 15 آخرين بجروح، إثر انفجار سيارة مفخخة، بجانب مطعم شعبي في ريف رأس العين الغربي بمحافظة الحسكة السورية".


واضافت، أن "الانفجار تسبب بدمار كبير في المطعم وأضرار كبيرة في المنازل المحيطة واحتراق عدد من السيارات".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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