قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة السورية

أفادت وسائل اعلام عربية، اليوم الاربعاء، بسقوط عدد من القتلى والجرحى اثر انفجار سيارة في مفخخة في الحسكة بسوريا.

وقالت وكالة انباء "سانا" السورية الرسمية، إن "خمسة مدنيين قتلوا وأُصيب 15 آخرين بجروح، إثر انفجار سيارة مفخخة، بجانب مطعم شعبي في ريف رأس العين الغربي بمحافظة الحسكة السورية".



واضافت، أن "الانفجار تسبب بدمار كبير في المطعم وأضرار كبيرة في المنازل المحيطة واحتراق عدد من السيارات".