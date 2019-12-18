أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم 1000 فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية.
وقال بن راشد، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيكون هناك موقع مدرسة هو الأكبر عربيا للتعليم الإلكتروني، سيستفيد منه 60 مليون طالب خلال عام واحد.
وأشار إلى أن الهدف المرجو من هذه الخطوة هو الحفاظ على اللغة العربية، مؤكدا على "الحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات".
ويحتفي العالم في 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية.
وصدر في هذا اليوم عام 1973 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدخال العربية إلى لغات المنظومة الأممية المعتمدة، إلى جانب الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبي يطلق مشروعا جديدا لدعم اللغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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