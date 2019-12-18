جدد ائتلاف النصر، الأربعاء، التأكيد على أنه لم يطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء، معتبراً أن "حمى التنافس الحزبي وعقلية الاستحواذ ستجهض الأمل" بمرحلة انتقالية إصلاحية. وجاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "ائتلاف النصر يؤكد إلى الرأي العام مجدداً أنه لم يطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء ولا يدعم أحداً بعينه، وأنّ ما يهمه ويعمل عليه هو وطنية واستقلالية ومهنية المرشح والمقبولية لدى الشعب".



وأضاف الائتلاف، أن "حمى التنافس الحزبي وعقلية الاستحواذ ستجهض الامل بمرحلة انتقالية اصلاحية"، مشيراً إلى أن "إصلاح النظام السياسي وتحقيق طموحات الشعب يتطلبا تغييراً جوهرياً بمعادلة الحكم، ويجب أن لا يخضع الاصلاح لسوق المصالح الضيقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر: حمى التنافس الحزبي وعقلية الاستحواذ ستجهض الامل بمرحلة انتقالية اصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.