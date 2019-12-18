إغلاق مطار الملكة علياء في الأردن

أعلنت السلطات المختصة في الأردن، اليوم الاربعاء، عن إغلاق مطار الملكة علياء الدولي بعمان وتحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة. وقال مدير مطار الملك حسين الدولي، ناصر المجالي، اليوم، في تصريحات لقناة "المملكة"، إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية في مطار الملكة علياء.

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