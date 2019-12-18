اليوم.. صِدام يحبس الانفاس بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو العالم





وبما أن اللقاء سيقام على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني يستعرض «آس آرابيا» كل مباريات الفريق بإقليم كتالونيا خلال كل البطولات. وتشهد دائما مباريات الفريقين أحداثا غير عادية سواء داخل أو خارج الخطوط، بين اللاعبين والمدربين، مباراة منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة تخفي أحداثها، لذلك حين يذهب ريال مدريد للإقليم يأتي في مخيلة مشجعي الأبيض أحداثا هامة لعل أبرزها أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو هناك، كذلك خسارتهم بخماسية.وبما أن اللقاء سيقام على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني يستعرض «آس آرابيا» كل مباريات الفريق بإقليم كتالونيا خلال كل البطولات. عدد المواجهات.. تفوق كتالوني

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التقى الفريقان من قبل على ملعب كامب نو خلال 108 مباراة من قبل بمختلف البطولات، فاز الفريق الكتالوني في 57 لقاء، فيما فاز ريال مدريد 28 في أخرى، وتعادلا في 23 لقاء أخر.



عدد الأهداف.. الشباك تحب برشلونة



سجل لاعبو الفريق الكتالوني خلال مباريات الكلاسيكو التي يستضيفها ملعب كامب نو 205 أهداف مقابل 136 أخرى للفريق الأبيض، وهذا يدل على النجاعة الهجومية الكبيرة لدى رجال المقاطعة في مواجهتهم مع الملوك، إذ إن الفارق كبير للغاية. سجل لاعبو الفريق الكتالوني خلال مباريات الكلاسيكو التي يستضيفها ملعب كامب نو 205 أهداف مقابل 136 أخرى للفريق الأبيض، وهذا يدل على النجاعة الهجومية الكبيرة لدى رجال المقاطعة في مواجهتهم مع الملوك، إذ إن الفارق كبير للغاية. هدافو مواجهات كامب نو



يعتبر اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق هو هداف مواجهات الكلاسيكو بملعب كامب نو برصيد 13 هدفا، فيما يأتي لاعبي فريق برشلونة سيزار رودريجيز برصيد 12 هدف، وليونيل يعتبر اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق هو هداف مواجهات الكلاسيكو بملعب كامب نو برصيد 13 هدفا، فيما يأتي لاعبي فريق برشلونة سيزار رودريجيز برصيد 12 هدف، وليونيل ميسي برصيد 11 هدفا، ثم باكو خينتو أسطورة الملكي برصيد 9 أهداف، واللاعب إيفاريستو لاعب برشلونة برصيد 6 أخرين. المواجهات الخمس الأخيرة



شهدت المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين على ملعب كامب نو النتائج التالية، كانت هناك 3 تعادلات، وانتصار لكل فريق، لكن بالطبع اللقاء الأبرز بينهم تلك المواجهة التي ضرب فيها الفريق الكتالوني نظيره الملكي بخماسية مقابل هدف لحساب بطولة الدوري المحلي تحديدا في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2018، كذلك ثلاثية الأبيض ببطولة كأس السوبر الإسباني. شهدت المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين على ملعب كامب نو النتائج التالية، كانت هناك 3 تعادلات، وانتصار لكل فريق، لكن بالطبع اللقاء الأبرز بينهم تلك المواجهة التي ضرب فيها الفريق الكتالوني نظيره الملكي بخماسية مقابل هدف لحساب بطولة الدوري المحلي تحديدا في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2018، كذلك ثلاثية الأبيض ببطولة كأس السوبر الإسباني. يوم الأربعاء.. يوم السعد لريال مدريد



مواجهات ريال مدريد يوم الأربعاء على ملعب كامب نو حين يلتقي بنظيره برشلونة تكون رائعة للغاية للملوك، إذ تواجها في 10 مباريات، فاز ريال مدريد في 5، فيما كانت هناك 3 تعادلات، وانتصاران لبرشلونة، ويعتبر كل من الإسباني راؤول جونزاليس والبرتغاليكريستيانو رونالدو هدافي المواجهة بثلاثة أهداف لكل منهما يوم الأربعاء. مواجهات ريال مدريد يوم الأربعاء على ملعب كامب نو حين يلتقي بنظيره برشلونة تكون رائعة للغاية للملوك، إذ تواجها في 10 مباريات، فاز ريال مدريد في 5، فيما كانت هناك 3 تعادلات، وانتصاران لبرشلونة، ويعتبر كل من الإسباني راؤول جونزاليس والبرتغاليكريستيانو رونالدو هدافي المواجهة بثلاثة أهداف لكل منهما يوم الأربعاء. اللقاء الأول والأخير في كامب نو



اللقاء الأول الذي جمع الفريقين على ملعب كامب نو كان في فترة العشرينيات لحساب بطولة الدوري الإسباني وانتهى بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف، فيما كان آخر لقاء لحساب بطولة كأس الملك وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الموسم الماضي.