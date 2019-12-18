بالفيديو..السفير الكندي يتغزل ببغداد باغنية لكاظم الساهر

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو للسفير الكندي باول كيبارد وهو يتغزل ببغداد باغنة للفنان العراقي كاظم الساهر. واستعان كيبارد بأغنية "كثر الحديث عن التي اهواها" التي كتبها الشاعر كريم العراقي وغناها الفنان كاظم الساهر.



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