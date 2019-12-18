عشرينية مصرية ترزق بخمسة أطفال توائم

رزقت سيدة مصرية تبلغ من العمر 23 عاما بـ5 توائم، ذكر وأربع إناث، بحالة صحية جيدة في محافظة أسيوط بجنوبي البلاد، يتراوح وزن كل طفل قرابة 2 كيلوغرام.
وأوضح المستشفى العام في مركز ديروط، في بيان، أن "هذه الولادة الثانية للأم، وقد وصلت إلى المركز الطبي وعليها أعراض الولادة، وكانت في منتصف شهرها الثامن من الحمل، وجرى على الفور إجراء جراحة قيصرية لها"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
تجدر الإشارة إلى أنه في مثل هذه الحالات تتدخل بعض مؤسسات الدولة لتوفير الألبان الخاصة بالأطفال، حيث اعتاد محافظو الأقاليم تقديم مساعدات مادية وعينية للأسرة التي تشهد ولادة أكثر من توأم.
تجدر الإشارة إلى أنه في مثل هذه الحالات تتدخل بعض مؤسسات الدولة لتوفير الألبان الخاصة بالأطفال، حيث اعتاد محافظو الأقاليم تقديم مساعدات مادية وعينية للأسرة التي تشهد ولادة أكثر من توأم.
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