مصادر: رئيس الجمهورية يعقد اليوم اجتماعا مع قادة الكتل

كشفت مصادر مطلعة، الأربعاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيعقد اليوم اجتماعا مع قادة الكتل، من أجل الخروج بمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة. ونقلت محطة "سكاي نيوز عربية"، عن المصادر قولها، وتابعتها الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، يجري مباحثات سياسية مكثفة مع القوى السياسية، وذلك من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة، وقد اجتمع بأكثر من 170 نائبا، للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني". وأكدت المصادر أن "الرئيس العراقي سيجتمع اليوم الأربعاء بقادة الكتل السياسية الشيعية لتقديم مرشحها"، وفق ماذكرته المحطة.



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