الرافدين يوقع عقداً مع الداخلية لتوطين رواتب منتسبيها ومنحهم الماستر كارد

أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن توقيعه عقدًا مع وزارة الداخلية لتوطين رواتب منتسبيها.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه "تم توقيع عقد مع وزارة الداخلية لتوطين رواتب منتسبيهم واستلام رواتبهم الكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد".

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واضاف انه "بإمكان منتسبي الداخلية الاستفادة من الخدمات المالية التي يطلقها المصرف والتسهيلات الاخرى".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح سلف وقروض للموظفين من الموطنة رواتبهم وفق اليات وضوابط معينة.