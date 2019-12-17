عبد المهدي: انجزنا اعمالا كثيرة ومستمرون بعملنا لحين تشكيل الحكومة المقبلة

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان صدر عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، واطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء أكد في كلمة افتتاح الجلسة ان الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة".



واشار عبد المهدي الى ان الحكومة انجزت اعمالا كثيرة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وانتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.

وكان عبد المهدي قدم، في 30 تشرين الثاني الماضي، استقالته رسميا إلى البرلمان، واشار الى أن حكومته ستبقى حكومة تصريف أعمال بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

