نائب عن الفتح يرجح حسم ترشيح رئيس الحكومة المقبلة قبل انقضاء المدة الدستورية

رجح النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الثلاثاء، امكانية حسم مرشح منصب رئيس الحكومة المقبلة قبل نهاية المدة المحددة دستوريا، مشيرا الى وجود معطيات تؤكد ذلك.
وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "المعلومات والمعطيات التي لدينا تشير بكل وضوح الى امكانية حسم اسم مرشح منصب رئيس الوزراء بالحكومة المقبلة وتقديمه بشكل رسمي الى رئيس الجمهورية قبل نهاية المدة التي حددت بالدستور".
واضاف البلداوي، ان "الكتل السياسية بحال كانت تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها امام التضحيات والدماء التي قدمها الشعب العراقي في ظل ظروف صعبة وخطورات امنية بسبب تزايد عمليات زمر داعش الارهابية، ناهيك عن تعطيل المدارس ودوائر الدولة والفوضى التي نعيشها، فعليها الجلوس على طاولة التفاوض مع رئاستي الجمهورية والبرلمان لحسم هذا الموضوع وتقديم اسم مرشح ترتضيه القوى السياسية والجماهير على حد سواء وقادر على تلبية المطالب الجماهيرية السلمية".
يشار إلى أن يوم الخميس المقبل، هو الموعد النهائي أمام الكتل السياسية لتقديم مرشح رئاسة الوزراء، إلى رئيس الجمهورية، من أجل تكليفه.
واضاف البلداوي، ان "الكتل السياسية بحال كانت تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها امام التضحيات والدماء التي قدمها الشعب العراقي في ظل ظروف صعبة وخطورات امنية بسبب تزايد عمليات زمر داعش الارهابية، ناهيك عن تعطيل المدارس ودوائر الدولة والفوضى التي نعيشها، فعليها الجلوس على طاولة التفاوض مع رئاستي الجمهورية والبرلمان لحسم هذا الموضوع وتقديم اسم مرشح ترتضيه القوى السياسية والجماهير على حد سواء وقادر على تلبية المطالب الجماهيرية السلمية".
يشار إلى أن يوم الخميس المقبل، هو الموعد النهائي أمام الكتل السياسية لتقديم مرشح رئاسة الوزراء، إلى رئيس الجمهورية، من أجل تكليفه.
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