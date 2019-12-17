الدليمي: الدواعش المتواجدون بوادي حوران يعدون من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية

قال عضو مجلس الأنبار فرحان الدليمي، الثلاثاء، إن مجاميع صغيرة لخلايا تنظيم "داعش" تتواجد في منطقة وادي حوران غربي المحافظة، مشيراً إلى أن "الدواعش" المتواجدين هناك يعدون من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية.
وأضاف، أن "بعض الدواعش في تلك المنطقة يتنكرون بملابس لرعاة الأغنام لتجنب استهدافهم من قبل طيران الجيش، فيما يختبئ القسم الآخر داخل أنفاق سرية تحت الأرض"، مبيناً أن "المتواجدين داخل هذه المنطقة يعدون من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية بتهم تتعلق بمهاجمة القوات الأمنية والمدنيين".
وتابع، أن "الطيران الأميركي يستهدف عناصر التنظيم الإجرامي داخل العمق السوري، الا أن عدم استهدافهم في المناطق الصحراوية للمحافظة غير واضح المعالم"، معتبراً أن "منطقة وادي حوران بقيت منطقة موبوءة بداعش حتى في فترة الحكومات السابقة".
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