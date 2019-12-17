الثوم: سلاح قوي ضد أمراض الأوعية الدموية

أجرى علماء من جامعة الاقتصاد الروسية "بليخانوفا" مع زملائهم من الصين دراسة شاملة لتفاعلات جسم الإنسان مع الثوم، والتي أظهرت أن هذا النبات سلاح قوي ضد أمراض الأوعية الدموية الخطيرة. تم نشر النتائج في مجلةChinese Journal of Natural Medicines.
لمنع حدوث تصلب الشرايين، بالإضافة إلى العقاقير الاصطناعية، يتم تطوير نظائر طبيعية فعالة لا تسبب أعراضا جانبية بشكل نشط اليوم.
وأوضحت الدراسة أن الثوم - مادة خام واعدة لمثل هذه الأدوية.
وقال البرفيسور، فاسيلي كاراغودين: "إن الثوم يمنع تراكم الكوليسترول في الطبقة الوسيطة من الجدران الداخلية للأوعية الدموية، وبالتالي يمنع تكوين لويحات تصلب الشرايين".
كما أوضح العالم، فإن المستحضرات القائمة على الثوم ستكون قادرة على الحفاظ على تجويف الأوعية الدموية وحتى تذويب اللويحات. في الوقت نفسه، فإن عدم وجود آثار جانبية تسمح باستخدامها لفترة طويلة - وحتى مدى الحياة.
اكتشف العلماء أيضا، أن الثوم يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تخثر الدم. وفقا للمؤلفين، فإن الأدوية التي تعتمد على الثوم المسجلة اليوم كمكملات غذائية ستغير حالتها بمرور الوقت، لتصبح أدوية بدون وصفة طبية.
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