عضو بالأمن النيابية: تقرير أحداث العنف المرافقة للتظاهرات سيرسل لرئاسة البرلمان بعد مناقشته

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عباس سروط، الثلاثاء، أن لجنته سترفع تقريرها بشأن أحداث العنف التي رافقت التظاهرات الأخيرة بالمحافظات الجنوبية، إلى رئاسة البرلمان بعد استكمال مناقشته داخل اللجنة، معتبراً أن اللجنة عملت بشكل "مهني وشفاف".
وقال سروط في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي شكلتها رئاسة البرلمان للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة في المحافظات الجنوبية وخاصة محافظتي النجف وذي قار استكملت أعمالها بانتظار مناقشة تقريرها تمهيداً لرفعه إلى رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "اللجنة وضمن عملها عمدت إلى لقاء العديد من القادة الأمنيين وعوائل الضحايا ووجهاء المناطق ورؤساء العشائر".
وأضاف، أن "اللجنة عملت بشكل مهني وشفاف وبتأنٍ لضمان عدم حصول أي غبن أو مغالطة أو تجاوز لأية تفاصيل، وصولاً إلى الحقائق الكاملة بما يعطي الحقوق كاملة، بالتزامن مع اللجان الحكومية المشكلة لنفس الغرض"، لافتاً إلى أن "هناك استعجالاً لمسناه في القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة حول الأحداث وكان هناك إجحاف واضح بحق البعض خاصة أن بعض الحقائق لم تكن واضحة".
وأكد سروط، أن "تقرير اللجنة سيتم إرساله إلى رئاسة البرلمان بالفترة القريبة المقبلة بعد استكمال مناقشته داخل اللجنة بشكل دوري وخلال هذه الفترة".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، الأحد (1 كانون الأول 2019)، لجنة الأمن والدفاع بالانتقال "فوراً" إلى محافظتي ذي قار والنجف لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها المحافظتان.
وأضاف، أن "اللجنة عملت بشكل مهني وشفاف وبتأنٍ لضمان عدم حصول أي غبن أو مغالطة أو تجاوز لأية تفاصيل، وصولاً إلى الحقائق الكاملة بما يعطي الحقوق كاملة، بالتزامن مع اللجان الحكومية المشكلة لنفس الغرض"، لافتاً إلى أن "هناك استعجالاً لمسناه في القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة حول الأحداث وكان هناك إجحاف واضح بحق البعض خاصة أن بعض الحقائق لم تكن واضحة".
وأكد سروط، أن "تقرير اللجنة سيتم إرساله إلى رئاسة البرلمان بالفترة القريبة المقبلة بعد استكمال مناقشته داخل اللجنة بشكل دوري وخلال هذه الفترة".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، الأحد (1 كانون الأول 2019)، لجنة الأمن والدفاع بالانتقال "فوراً" إلى محافظتي ذي قار والنجف لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها المحافظتان.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالأمن النيابية: تقرير أحداث العنف المرافقة للتظاهرات سيرسل لرئاسة البرلمان بعد مناقشته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.