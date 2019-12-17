عضو بالأمن النيابية: تقرير أحداث العنف المرافقة للتظاهرات سيرسل لرئاسة البرلمان بعد مناقشته

وقال سروط في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي شكلتها رئاسة البرلمان للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة في المحافظات الجنوبية وخاصة محافظتي النجف وذي قار استكملت أعمالها بانتظار مناقشة تقريرها تمهيداً لرفعه إلى رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "اللجنة وضمن عملها عمدت إلى لقاء العديد من القادة الأمنيين وعوائل الضحايا ووجهاء المناطق ورؤساء العشائر".وأضاف، أن "اللجنة عملت بشكل مهني وشفاف وبتأنٍ لضمان عدم حصول أي غبن أو مغالطة أو تجاوز لأية تفاصيل، وصولاً إلى الحقائق الكاملة بما يعطي الحقوق كاملة، بالتزامن مع اللجان الحكومية المشكلة لنفس الغرض"، لافتاً إلى أن "هناك استعجالاً لمسناه في القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة حول الأحداث وكان هناك إجحاف واضح بحق البعض خاصة أن بعض الحقائق لم تكن واضحة".

وأكد سروط، أن "تقرير اللجنة سيتم إرساله إلى رئاسة البرلمان بالفترة القريبة المقبلة بعد استكمال مناقشته داخل اللجنة بشكل دوري وخلال هذه الفترة".



يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، الأحد (1 كانون الأول 2019)، لجنة الأمن والدفاع بالانتقال "فوراً" إلى محافظتي ذي قار والنجف لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها المحافظتان.