الهجرة: عودة 91 نازحاً إلى مناطق سكناهم في كركوك

وقال مسؤول فرع الوزارة في كركوك عمار صباح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقل النازحين الذين يرغبون بالعودة إلى مناطقهم في محافظة كركوك"، مبيناً أنه "تم أيضاً تخصيص شاحنات لنقل أثاثهم".وأوضح صباح، أن "مخيم ليلان الأول شهد عودة 31 نازحاً، فيما شهد مخيم ليلان الثاني 44 نازحا إلى جانب عودة 16 نازحاً من مخيم يحياوة، وأن هؤلاء النازحين عادوا لمناطقهم الأصلية في مناطق الحويجة والرشاد والرياض والزاب بالإضافة إلى مناطق أطراف داقوق"، مؤكداً "استمرار عودة العوائل النازحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة".

وفي سياق متصل، أكد صباح "استمرار فرع الوزارة في محافظة كركوك بتوزيع حصص المساعدات الغذائية والصحية والعينية بشكل يومي بين العوائل النازحة والعائدة".