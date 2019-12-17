ما علاقة الفلفل الحار بخطر الموت؟

وأجرى الباحثون دراسة على النظام الغذائي لما يقرب من 23 ألف متطوع لمدة 8 سنوات، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل متكرر كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية بنسبة 40 في المائة.ووجد الخبراء أن الفلفل الحار كان مفيدا لصحة القلب لدى المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

وأشار الباحثون إلى أن مادة الكابسيسين والتي تعد المركب النشط في الفلفل الحار وتعمل كمضاد للاتهاب، ربما تكون السبب في ذلك.

