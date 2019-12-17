2019-12-17 | 09:31 1,320 مشاهدة احترقت الأسماء تلو بعضها البعض، على منصب رئيس الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي. دخل محمد شياع السوداني من أوسع أبواب الترشيح، وتبنته بعض الأحزاب والتيارات السياسية، فيما متظاهرو ساحة التحرير رفضوا رفضا قاطعا أي شخص يرتبط اسمه بالطبقة السياسية المعروفة. المتظاهرون في ساحة التحرير وباقي المناطق، رفعوا صورة سنان الشبيبي وعبد الغني الأسدي وعبد الوهاب الساعدي ورحيم العقيلي وعلاء الركابي. هذه الأسماء وسواها تطرح في الشارع العراقي... وطلب برهم صالح، رئيس الجمهورية، تحديد الكتلة الأكبر، قائلا: ان الله أرحم الراحمين. فمن سيكون رئيس الوزراء المقبل؟ شاهدوا الفيديو المرفق لمزيد من المعلومات والتفاصيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: من هو رئيس الوزراء المقبل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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