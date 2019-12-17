- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اقدم متظاهرون، الثلاثاء، على قطع الطريق المؤدي الى حقل الرميلة النفطي في البصرة، فيما اغلق آخرون دائرة تابعة للكهرباء في واسط.
وبحسب صور تناقلها ناشطون على التواصل الاجتماعي، فأن "متظاهرين في البصرة قاموا بنصب الخيام امام حقل الرميلة النفطي في المحافظة منذ ليلة أمس".
واضاف الناشطون ان "المتظاهرين قاموا صباح اليوم بقطع الطريق الرئيسي المؤدي الى الحقل".
وفي واسط، اقدم متظاهرون على غلق دائرة الطاقة الحرارية التابعة لوزارة الكهرباء لليوم الثالث على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع الطريق المؤدي لحقل الرميلة ومتظاهرون يغلقون دائرة تابعة للكهرباء بواسط 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.