قطع الطريق المؤدي لحقل الرميلة ومتظاهرون يغلقون دائرة تابعة للكهرباء بواسط 'صور'

اقدم متظاهرون، الثلاثاء، على قطع الطريق المؤدي الى حقل الرميلة النفطي في البصرة، فيما اغلق آخرون دائرة تابعة للكهرباء في واسط.

وبحسب صور تناقلها ناشطون على التواصل الاجتماعي، فأن "متظاهرين في البصرة قاموا بنصب الخيام امام حقل الرميلة النفطي في المحافظة منذ ليلة أمس".

واضاف الناشطون ان "المتظاهرين قاموا صباح اليوم بقطع الطريق الرئيسي المؤدي الى الحقل".

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وفي واسط، اقدم متظاهرون على غلق دائرة الطاقة الحرارية التابعة لوزارة الكهرباء لليوم الثالث على التوالي.