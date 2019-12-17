بالصور.. قطع طريق وغلق محطة كهربائية في كربلاء

اقدم متظاهرون في كربلاء، الثلاثاء، على قطع طريق وغلق محطة كهربائية.

وقال مراسل الخليج 365، ان عددا من المتظاهرين قاموا صباح اليوم بغلق محطة كهرباء الخيرات الغازية وقطع الطريق المؤدي لها.

واضاف ان ذلك جاء للمطالبة بتعيينهم، مشيرا الى ان المتظاهرين هددوال بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم.

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