- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اقدم متظاهرون في كربلاء، الثلاثاء، على قطع طريق وغلق محطة كهربائية.
وقال مراسل الخليج 365، ان عددا من المتظاهرين قاموا صباح اليوم بغلق محطة كهرباء الخيرات الغازية وقطع الطريق المؤدي لها.
واضاف ان ذلك جاء للمطالبة بتعيينهم، مشيرا الى ان المتظاهرين هددوال بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قطع طريق وغلق محطة كهربائية في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.