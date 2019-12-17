فرض حظر للتجوال على الدراجات النارية في كربلاء

امر قائد شرطة كربلاء العميد الحقوقي صباح سهيل، الثلاثاء، فرض حظر للتجوال على الدراجات النارية.

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سهيل عقد مؤتمرا امنيا فجر اليوم مع ضباط ومدراء الاجهزة الامنية في المحافظة ووجه بضرورة القاء القبض على جميع المطلوبين الى العدالة والاشخاص المشبوهين ومتابعة وملاحقة الملثمين اللذين يحاولون اثارة الشغب والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة".

واضاف ان "قائد الشرطة أمر بفرض حظر للتجوال على جميع الدراجات النارية يبدأ من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الخامسة فجرا بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، بهدف السيطرة التامة على الوضع الامني والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين".