ركلات الحظ والرياح تمنعان الصقور من التحليق في البطولة العربية

المباراة التي اقيمت على ملعب مصطفى تشاكر، انتهت اشواطها الاصلية والاضافية بالتعادل السلبي من دون اهداف وهي ذات النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب.

وشهدت المواجهة رياح قوية اثرت على اداء الفريقين، حيث افتقدت للمتعة وللاهداف، ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح مولودية 4-2.



وسيواجه مولودية الجزائر فريق الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة.