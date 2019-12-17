اخبار العالم / اخبار العراق

ركلات الحظ والرياح تمنعان الصقور من التحليق في البطولة العربية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-12-16 | 22:07

ركلات الحظ والرياح تمنعان الصقور من التحليق في البطولة العربية

4,089 مشاهدة

ودع فريق القوة الجوية منافسات البطولة العربية للاندية الابطال "كاس محمد السادس"، بخسارته امام مولودية الجزائر بركلات الترجيح ضمن اياب دور الستة عشر من المسابقة.
المباراة التي اقيمت على ملعب مصطفى تشاكر، انتهت اشواطها الاصلية والاضافية بالتعادل السلبي من دون اهداف وهي ذات النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب.

وشهدت المواجهة رياح قوية اثرت على اداء الفريقين، حيث افتقدت للمتعة وللاهداف، ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح مولودية 4-2.

وسيواجه مولودية الجزائر فريق الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ركلات الحظ والرياح تمنعان الصقور من التحليق في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا