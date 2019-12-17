ركلات الحظ والرياح تمنعان الصقور من التحليق في البطولة العربية

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2019-12-16 | 22:07
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ودع فريق القوة الجوية منافسات البطولة العربية للاندية الابطال "كاس محمد السادس"، بخسارته امام مولودية الجزائر بركلات الترجيح ضمن اياب دور الستة عشر من المسابقة.
وشهدت المواجهة رياح قوية اثرت على اداء الفريقين، حيث افتقدت للمتعة وللاهداف، ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح مولودية 4-2.
وسيواجه مولودية الجزائر فريق الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة.
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