كربلاء: أيادي المخربين تمتد لحرق المواكب الحسينية التي تأوي آلاف الزائرين

اكدت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، ان أيادي المخربين امتدت لحرق المواكب الحسينية التي تأوي آلاف الزائرين، فيما دعت الأهالي والناشطين والمتظاهرين السلميين وشيوخ العشائر الى الوقوف مع القوات الأمنية لردع هذه التصرفات.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المخربين والمندسين في كربلاء لم يكتفوا من حرق وتخريب المصارف والبنايات الحكومية والاملاك العامة والخاصة وعجلات المواطنين بل اقدم عدد منهم مساء هذا اليوم على حرق خيم المواكب الحسينية المخصصة لتقديم الخدمات وإيواء آلاف الزائرين خلال الزيارات المليونية الكبرى التي تشهدها مدينة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام".

واضافت ان "المخربين اضرموا النيران في خيم المواكب الحسينية الموجودة في احدى الساحات التي تقع امام فلكة قناة كربلاء الفضائية في مشهد يمثل الاعتداء الصارخ على الشعائر والخدمة الحسينية الجليلة والتي ينتظرها الملايين من خدام الامام الحسين عليه السلام سنوياً لينالوا شرف هذه الخدمة الجليلة".

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وتابعت ان "المندسين والمخربين اللذين يريدون شرا بالعراق اقدموا على قطع الطرق من خلال حرق الإطارات لشل حركة المواطنين وخروجهم عن المكان المخصص للتظاهرات في دلالة واضحة على أنهم يريدون تخريب المدينة"، داعية "الأهالي والناشطين والمتظاهرين السلميين والنقابات والعتبات المقدسة وشيوخ العشائر الى الوقوف جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية لردع هذه التصرفات ودرء الفتنة والوقوف بحزم جاد بوجه كل من يريد التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك المواكب الحسينية في هذه المدينة".

واكدت القيادة انها "تساند وتقف مع المتظاهرين السلميين لحين تحقيق مطالبهم المشروعة وواجبها توفير الحماية التامة لهم"، مستنكرة "اعمال الحرق والتخريب والاعتداءات المتكررة على الاموال والممتلكات العامة والخاصة".