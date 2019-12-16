تكليف المسعودي قائدا لشرطة كربلاء خلفا لزويني

افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم تكليف صباح المسعودي قائدا لشرطة كربلاء خلفا للواء أحمد زويني. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر تكليف العميد صباح المسعودي قائدا لشرطة كربلاء خلفا للواء أحمد زويني". واضاف ان "المسعودي كان يشغل منصب مدير أجرام كربلاء".

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