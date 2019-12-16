مصدر: التعرض على اطراف بغداد اسفر عن اصابة خمسة اشخاص

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن التعرض على اطراف بغداد اسفر عن اصابة خمسة اشخاص.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الهجوم الذي نفذه داعش مساء اليوم على اطراف بغداد استهدف كرفان للتصاريح الامنية ضمن سيطرة العبايجي في منطقة ١٤ رمضان الواقعة على اطراف شمالي العاصمة بغداد".

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واضاف ان "الهجوم اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بينهم عناصر امنية".

وأفاد مصدر امني، مساء الاثنين، بأن القوات الامنية صدت تعرض لتنظيم "داعش" على سيطرة العبايجي في منطقة ١٤ رمضان باطراف العاصمة بغداد.