الحشد يصد هجوما كبيرا لداعش جنوب الموصل

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن قوة من الحشد الشعبي صدت هجوما كبيرا لـ"داعش" جنوب الموصل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما جنوب الموصل"، مبينا ان "اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي صد الهجوم". واضاف ان "الاشتباكات مازالت مستمرة لغاية الان".

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