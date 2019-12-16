بالصور.. إحراق مخيّم يعود لمرجع ديني وسط كربلاء

أقدم مجهولون، مساء الاثنين، على إحراق مخيّم يعود للمرجع الديني محمد تقي المدرسي وسط كربلاء. وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على احراق مخيّم يعود للمرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي قرب فلكة زيد وسط كربلاء بالكامل". Advertisements وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا المخيم والساحة القريبة منه يتم من خلالهما تقديم الخدمات للزائرين خلال الزيارات المليونية كالطعام والمبيت". وفي ادناه مجموعة من الصور:

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