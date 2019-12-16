صد تعرض لـ'داعش' على اطراف بغداد

أفاد مصدر امني، مساء الاثنين،بأن القوات الامنية صدت تعرض لتنظيم "داعش" على اطراف العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عناصر من تنظيم داعش الارهابي تعرضوا، مساء اليوم، على سيطرة العبايجي في منطقة ١٤رمضان الواقعة على اطراف شمالي العاصمة بغداد".
وأوضح المصدر، أن "القوات الامنية ردت على مصدر النيران دون اصابات تذكر"، مشيرا الى أن "القوات الامنية شنت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين".
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