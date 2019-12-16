واسط تقرر تفعيل خلية أزمة الفيضانات والسيول

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه بناء على المعطيات المناخية وموجة الأمطار والسيول التي تهدد المحافظة، ومن أجل إزالة أي مخاطر على المواطنين، قررنا إعادة تفعيل الخلية وتوفير جميع الامكانيات والجهود التي استخدمت في العام الماضي.واشار المياحي إلى تفعيل خلية الأزمة المدنية الفرعية أيضا في الوحدات الإدارية كافة وبرئاسة رئيس الوحدة الإدارية المعنية وعضوية الدوائر ذات العلاقة، لافتا إلى انها ترفع تقاريرها بشكل منتظم إلى اللجنة المركزية، إضافة إلى وضع الإمكانات اللوجستية والخدمية وجميع آليات الجهد الهندسي تحت تصرف غرف عمليات خلية الأزمة وحسب الحاجة الفعلية.

يذكر أن واسط من المحافظات الحدودية التي تشهد سنويا موجة فيصانات تؤدي الى خسائر مادية كبيرة.

