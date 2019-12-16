قررت محافظة واسط، اليوم الإثنين، تفعيل خلية الأزمة المدنية المركزية الخاصة بمعالجة مخاطر الفيضانات والسيول والأمطار والمشكلة سابقا برئاسة المحافظ وعضوية الدوائر المركزية والأجهزة الأمنية المعنية فضلا عن الجهد المدني والإنساني والمنظمات الدولية والمحلية حماية لإرواح وممتلكات المواطنين.
وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه بناء على المعطيات المناخية وموجة الأمطار والسيول التي تهدد المحافظة، ومن أجل إزالة أي مخاطر على المواطنين، قررنا إعادة تفعيل الخلية وتوفير جميع الامكانيات والجهود التي استخدمت في العام الماضي.
واشار المياحي إلى تفعيل خلية الأزمة المدنية الفرعية أيضا في الوحدات الإدارية كافة وبرئاسة رئيس الوحدة الإدارية المعنية وعضوية الدوائر ذات العلاقة، لافتا إلى انها ترفع تقاريرها بشكل منتظم إلى اللجنة المركزية، إضافة إلى وضع الإمكانات اللوجستية والخدمية وجميع آليات الجهد الهندسي تحت تصرف غرف عمليات خلية الأزمة وحسب الحاجة الفعلية.
يذكر أن واسط من المحافظات الحدودية التي تشهد سنويا موجة فيصانات تؤدي الى خسائر مادية كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر واسط تقرر تفعيل خلية أزمة الفيضانات والسيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.