الاستخبارات العسكرية: القبض على ناقل جرحى الدواعش في صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، القاء تقبض على ناقل جرحى عناصر تنظيم "دواعش" في صلاح الدين. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز قسم إلاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء ٩١ الفرقة ١٤ القت القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الشرقاط بصلاح الدين".



وأضافت المديرية، أن "الارهابي كان يقوم بنقل جرحى داعش الإرهابي ممن تصيبهم قواتنا الأمنية ويتكفل بعلاجهم"، لافتا الى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".

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