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العراق يحصد 15 ميدالية في البطولة العربية لرفع الاثقال

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2019-12-16 | 18:42

العراق يحصد 15 ميدالية في البطولة العربية لرفع الاثقال

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ضمن منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال التي اختتمت احداثها اليوم الاثنين في العاصمة الاردنية عمان، حصل رباعو نادي أمانة بغداد الذين يمثلون منتخبنا الوطني، على 12 ميدالية ذهبية وثلاثة فضية.
ونجح الرباع صفاء راشد شارك بوزن 89 كغم ( متقدمين ) في الحصول على المركز الأول وفي جعبته ثلاث ميداليات ذهبية، في حين شارك الرباع علي عمار يسر بوزن 96 كغم وحصل على ثلاث ميداليات ذهبية، ليحصد المركز الاول لهذا الوزن، فيما نال الرباع عبد الله عبد الكريم على المركز الثاني.

وفي وزن 61 كغم (متقدمين) متقلدا ثلاث ميداليات فضية، وفي فئة الشباب حصل الرباع محمد اكرم خليل على المركز الاول لوزن (61) حاصدا ثلاث ميداليات ذهبية، واختتم الرباع محمد عمار مسلسل حصد الميداليات الملونة بحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية.

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة لكل الفئات الناشئين والشباب والكبار الذين يمثلون منتخبات 15 دولة عربية، وهي الكويت والسودان وليبيا وجزر القمر والمغرب واليمن والسعودية وعُمان والبحرين والإمارات وسورية والأردن ولبنان وفلسطين إلى جانب العراق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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