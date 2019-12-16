2019-12-16 | 18:42
1,373 مشاهدة
ضمن منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال التي اختتمت احداثها اليوم الاثنين في العاصمة الاردنية عمان، حصل رباعو نادي أمانة بغداد الذين يمثلون منتخبنا الوطني، على 12 ميدالية ذهبية وثلاثة فضية.
وفي وزن 61 كغم (متقدمين) متقلدا ثلاث ميداليات فضية، وفي فئة الشباب حصل الرباع محمد اكرم خليل على المركز الاول لوزن (61) حاصدا ثلاث ميداليات ذهبية، واختتم الرباع محمد عمار مسلسل حصد الميداليات الملونة بحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية.
وشهدت البطولة مشاركة كبيرة لكل الفئات الناشئين والشباب والكبار الذين يمثلون منتخبات 15 دولة عربية، وهي الكويت والسودان وليبيا وجزر القمر والمغرب واليمن والسعودية وعُمان والبحرين والإمارات وسورية والأردن ولبنان وفلسطين إلى جانب العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يحصد 15 ميدالية في البطولة العربية لرفع الاثقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.