غالبية نواب العراق تطلب مرشحًا مستقلا يقبله المتظاهرون









اسماء السيد - أسامة مهدي: في تطور لافت للأزمة التي يعيشها العراق، طلب أكثر من نصف النواب وبما يشكلون الكتلة النيابية الأكبر من رئاسة البرلمان التصويت على قرار بترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة الجديدة تحظى بقبول المتظاهرين ما يعني حرمان الكتل الحزبية من هذا الترشيح.

ووجه 173 نائبا عراقيا ينتمون الى مختلف القوى والاحزاب السياسية مذكرة الى رئاسة البرلمان يطلبون فيها التصويت على قرار يلزم الرئيس العراقي برهم صالح بترشيح شخصية وطنية مستقلة وليست من مزدوجي الجنسية لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

وجاء في نص المذكرة التي حصلت ""الخليج 365"" على نصها مايلي:

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

م/مواصفات السيد رئيس الوزراء الجديد

تحية طيبة

نحن الموقعون ادناه نطلب من رئاسة مجلس النواب التصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف شخصية وطنية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصرا ولم يستلم اي منصب حكومي او نيابي منذ عام 2003 ولحد الان ويحظى بقبول المتظاهرين.

اسماء الموقعين وتوقيعاتهم (173 نائبا)

ويمثل هؤلاء النواب اكثر من نصف اعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا مايعني انهم يشكلون الكتلة البرلمانية الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة والاغلبية البرلمانية التي يمكنها تمرير القرار الذي يطالبون رئاسة البرلمان بالتصويت عليه.

والليلة الماضية أعلنت الرئاسة العراقية ان الرئيس برهم صالح يواصل اجراء مشاوراته مع الفعاليات النقابية والاكاديمية والشعبية من اجل مناقشة موضوع الحكومة الجديدة.. واشارت الى انه قد اوضح "ان حجم التحديات الخطيرة التي تواجه العراق تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الاولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية" مايعني ترشيح شخصية مستقلة وهو ما يطالب به المحتجون.

وأمس دعا الرئيس صالح البرلمان الى تحديد الكتلة البرلمانية الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة الجديدة لكنّ مصدرا برلمانيا اشار الى ان رئاسة البرلمان قد اكدت انه لم يتم خلال الجلسة الاولى للبرلمان العراقي التي انعقدت بعد الانتخابات الاخيرة في مايو الماضي تسجيل اي كتلة على انها الاكبر.

يشار الى ان كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي الاكثر عددا في البرلمان ولها 56 نائبا يليها تحالف الفتح بزعام رئيس منظمة بدر هادي العامري وهو الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي وله 51 نائبا من مجموع عدد نواب البرلمان الحالي البالغ 329 عضوا.

وكان تحالف سائرون قد قدم في الثالث من الشهر الحالي مذكرة الى الرئيس صالح يعلن فيها تنازله عن استحقاقه الانتخابي باعتباره الكتلة الاكبر بحسب الدستور الى المتظاهرين، وذلك بعد استقالة عبد المهدي ويؤكد فيها ان "الشعب هو الكتلة الاكبر وان خيارات ساحات التظاهر السلمي هي خياراتنا".

واشنطن تدفع بقوات لتعزيز أمن سفارتها في بغداد

واليوم أكد مصدر أمني عراقي مسؤول أن رتلا من الناقلات العسكرية الاميركية قد توجه الى المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر إن قوة عسكرية تتألف من 15 ناقلة تحمل عجلات همر من نوع (هامفي) متنوعة زيتوني مع الاعتدة والاسلحة الاميركية قد توجهت في وقت متأخر من مساء امس الاحد الى المنطقة الخضراء.

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وأضاف المصدر الذي نقلت عنه وسائل اعلام عراقية تابعها ""الخليج 365"" قوله ان تلك القوة تحمل تصريحا بالدخول للمنطقة المحصنة والتوجه الى سفارة الولايات المتحدة الاميركية من دون توضيح المكان، الذي قدمت منه تلك الناقلات العسكرية.

وكانت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والتي تضم مبنى البرلمان العراقي ودوائر ومؤسسات حكومية حساسة اضافة الى السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول قد تعرضت خلال الايام القليلة الماضية الى قصف ادى الى سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من السفارة الاميركية في المنطقة.

إسبر مستاء لقصف اهداف بلاده في العراق

وعلى الصعيد نفسه، عبر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي عن استياء بلاده من استهداف منشأتها في العراق مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف تعرضها للقصف.

وتم خلال الاتصال بحث "استمرار التعاون بين البلدين ضد الإرهاب ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا داعش وحفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق"، بحسب بيان صحافي للمكتب الاعلامي لعبد المهدي اطلعت ""الخليج 365"" على نصه.

وأبدى الوزير الأميركي "قلقه لتعرض بعض المنشآت الى القصف وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك". ومن جانبه، عبّر عبد المهدي عن "قلقه أيضاً لهذه التطورات وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف".. وشدد على أن "أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى". كما حذر من أن "اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد امن وسيادة واستقلال العراق"، على حد قوله.

عناصر مليشيا أهل الحق يستعرضون في بغداد

وكشفت خلية الإعلام العراقية الاثنين الماضي عن سقوط 4 صواريخ كاتيوشا على معسكر بمحيط مطار بغداد الدولي يأوي جنوداً ودبلوماسيين أميركيين ما أدى الى إصابة ستة مقاتلين بجروح في هجوم هو الثالث من نوعه منذ بداية الشهر الحالي حيث أعلنت الخلية في الثالث من الشهر سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار دون خسائر تذكر، وبعدها بيومين أكدت سقوط صاروخين كاتيوشيا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين أيضاً بعدما جرى استهداف المنطقة الخضراء مؤخراً بعدة هجمات.

واعتبر هجوم الإثنين الماضي التاسع خلال ستة أسابيع ضد قواعد تضم عسكريين أمير كيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد دان الجمعة الماضي الهجوم الذي استهدف مقرًا عسكريًا أميركيًا في محيط مطار بغداد الدولي متوعدًا في الوقت ذاته إيران ووكلاءها برد حاسم في حال تعرضها للأميركيين او شركاء واشنطن في العراق.

كما اتهمت واشنطن إيران ووكلاءها باستهداف قاعدة عسكرية عراقية تستضيف القوات الأميركية بغرب العراق.