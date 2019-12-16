الكشف عن رد رئاسة البرلمان على طلب صالح تسمية الكتلة الاكبر 'وثيقة'

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كشف عضو في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن ارسال رئاسة المجلس كتابا الى رئاسة الجمهورية للرد على طلب الاخيرة تسمية الكتلة الاكبر، مشيرا الى ارسال كتاب اخر يتضمن المواصفات الواجب توفرها في مرشح رئاسة مجلس الوزراء المقبل والتي تنطبق مع مواصفات المتظاهرين.
وقال النائب محمد الخالدي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئاسة البرلمان ردت على كتاب رئاسة الجمهورية حيث كان الجواب بان اختيار عادل عبد المهدي كان من خلال اتفاق الكتل على تكليف شخصية عبد المهدي"، مبينا انه "لم يكن هناك كتلة اكبر حين تم ترشيح عبد المهدي، حيث قمنا بارسال كتاب اخر الى رئاسة الجمهورية يتضمن مواصفات المرشح لرئاسة الوزراء وحسب المواصفات التي تتطابق مع مواصفات الجمهور".
وأضاف الخالدي، أن "النواب سيعقدون اجتماعا خلال ايام القليلة المقبلة لوضع الية يتم من خلالها التنسيق والتعاون مع رئاسة الجمهورية لترشيح الشخصية المناسبة والتي تنطبق مع المواصفات التي تم الاتفاق عليها للشخصية المرشحة"، مشددا على ان "الموعد القانوني سينتهي يوم الخميس المقبل لتكليف المرشح لشغل منصب رئاسة الوزراء ونعتقد انه من الممكن تمديد الموعد الى الاحد المقبل طالما انها كانت هنالك عطلة خاصة ان الدستور تحدث عن 15 يوما دون الزام بانهاء الموعد".
وأضاف الخالدي، أن "النواب سيعقدون اجتماعا خلال ايام القليلة المقبلة لوضع الية يتم من خلالها التنسيق والتعاون مع رئاسة الجمهورية لترشيح الشخصية المناسبة والتي تنطبق مع المواصفات التي تم الاتفاق عليها للشخصية المرشحة"، مشددا على ان "الموعد القانوني سينتهي يوم الخميس المقبل لتكليف المرشح لشغل منصب رئاسة الوزراء ونعتقد انه من الممكن تمديد الموعد الى الاحد المقبل طالما انها كانت هنالك عطلة خاصة ان الدستور تحدث عن 15 يوما دون الزام بانهاء الموعد".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد طلب عبر كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في 15 كانون الاول الحالي، اعلامه بالكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى للمجلس.
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