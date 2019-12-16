بالفيديو والصور.. المرجع السيستاني يلتقي جرحى الجيش العراقي

تنشر الخليج 365، صورا ومقطع فيديو ، كشف عنها النقاب اليوم الاثنين 16 كانون الثاني 2019، توثق استقبال المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني جرحى الجيش العراقي تثمينا لتضحياتهم. وكشف رئيس "رابطة جرحى الجيش العراقي"، مقدام رحيم، في تصريحات صحفية أنه "وسبعة عناصر بالجيش من الجرحى، زاروا قبل عدة أشهر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني وتحدث معهم بعض الوقت وخصهم بعنايته وسمح بالتصوير معهم تكريما لهم".

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