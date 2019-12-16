منتخب لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للناشئات بكرة القدم

رياضة 2019-12-16 | 16:37 0 مشاهدة تغلب المنتخب اللبناني على نظيره السوري بنتيجة 7-0 في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للناشئات لكرة القدم التي يستضيفها الاتحاد الأردني على ملعب البولو. ورفع المنتخب اللبناني رصيده إلى 9 نقاط، مقابل بقاء رصيد المنتخب السوري عند 4 نقاط. وسجل أهداف منتخب لبنان كريستي معلوف عند الدقائق 22 و66 و74 و78 و90 + 4، لما عبدالدين د 40، جنا كرجية عند الدقيقة 17.



ويلتقي عند الساعة السادسة مساء اليوم منتخبا الأردن (نقطة واحدة) وفلسطين (دون نقاط).

ويلتقي عند الساعة السادسة مساء اليوم منتخبا الأردن (نقطة واحدة) وفلسطين (دون نقاط). المحرر: محمد خليل

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