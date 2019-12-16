بالفيديو: مؤشرات الاستيراد تزاحم ذروة الإنتاج المحلي

مع مرور نحو شهرين ونصف على الاحتجاجات العراقية، يبدأ المتظاهرون بتحريك بوصلة تنشيط المنتج المحلي ودعم المصانع العراقية. تتطابق هذه الخطوة مع حزم الحكومة في الحد من معدلات البطالة المرتقبة وتقليل البيروقراطية والروتين المستشري في الكمارك والحد من استهلاك البضائع المستوردة.
أما الطواقم الصناعية والتجارية، فكان لها نصيب من ذلك النشاط. فوزارة التجارة مثلاً أعلنت أن كميات تسويق محصول الشلب تجاوزت المئة والخمسين ألف طن، وهي نسبة تكاد تفوق ما تحقق خلال السنوات الماضية، في حين تزف الشركة العامة للصناعات التعدينية نبأ تجهيز شركة هانوا الكورية بأنواع المنتجات الاسفلتية.
ومن الجانب الاخر، يقول خبراء اقتصاديون أن العراق استورد نحو مليون ومئتين وخمسين دراجة هوائية في اعقاب العام الماضي بقيمة مالية تصل الى خمسة وخمسين مليون دولار. وبهذه الكمية تعتبر بلاد التنين الاحمر المصدر الرئيس لهذه الدراجات الموردة الى العراق، يليها الاتحاد الأوروبي ثم ايران.
وفي هذا الصعيد، تلوح الجمهورية الاسلامية الجارة باعلانها تصدير أكثر من مئة الف طن من السلع ذات مواصفات قياسية للعراق، عبر منفذ مهران والتي تكمن غالبيتها في المواد الانشائية منها خام الحديد واحجار البناء والمواد الكيميائية والبلاط والحديد المسلح بجانب الادوات الكهربائية وقطع غيار السيارات. هذه المنافسة قد تجعل الاقتصاد العراقي الوطني على المحك مالم توضع سياسات مناسبة تقنن الاستيراد وتوازن العلاقة بين قوتي العرض والطلب.
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