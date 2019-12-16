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2019-12-16 | 16:26
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علق اللاعب لؤي العاني، على انضمامه لصفوف المنتخب الاولمبي العراقي في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند.
وفي هذا الصدد علق العاني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "لله الحمد ..اتمنى من الله ان يوفقني في تمثيل المنتخب الاولمبي العراقي وان احقق الانتصارات التي تسعد الشعب العراقي".
واضاف "اشكر كل من ساندني ..الصديق زيد الزيدي والذي لن انسى مواقفه الاخوية، الاخ زياد في علاقات الاتحاد العراقي، الاخ علي شهيم، الاخ يوسف الخفاجي، الاخوة في الجامعة الملكية المغربية لتسهيل امري.. دعائكم لنا بالتوفيق".
ومن المؤمل ان يلتحق العاني بكتيبة المنتخب الأولمبي في الامارات استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند والمقرر انطلاقها في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من لؤي العاني بعد تأكيد تمثيله للاولمبي العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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