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اول تعليق من لؤي العاني بعد تأكيد تمثيله للاولمبي العراقي

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2019-12-16 | 16:26

اول تعليق من لؤي العاني بعد تأكيد تمثيله للاولمبي العراقي

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علق اللاعب لؤي العاني، على انضمامه لصفوف المنتخب الاولمبي العراقي في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند.
وتلقى اتحاد الكرة، إشعاراً من نظيره المغربي يفيد بإمكانية تسجيل اللاعب لؤي العاني ضمن توليفة المنتخب الأولمبي الذي تنتظره مشاركة مهمة تتمثل بنهائيات اسيا التي ستقام في تايلند في الثامن من الشهر المقبل.

وفي هذا الصدد علق العاني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "لله الحمد ..اتمنى من الله ان يوفقني في تمثيل المنتخب الاولمبي العراقي وان احقق الانتصارات التي تسعد الشعب العراقي".

واضاف "اشكر كل من ساندني ..الصديق زيد الزيدي والذي لن انسى مواقفه الاخوية، الاخ زياد في علاقات الاتحاد العراقي، الاخ علي شهيم، الاخ يوسف الخفاجي، الاخوة في الجامعة الملكية المغربية لتسهيل امري.. دعائكم لنا بالتوفيق".


ومن المؤمل ان يلتحق العاني بكتيبة المنتخب الأولمبي في الامارات استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند والمقرر انطلاقها في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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