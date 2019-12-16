عالمة الفلك جاكلين عقيقي: 2020 سنة التشنج الضاغط

ينشر موقع السومرية توقعات عالمة الفلك جاكلين عقيقي لعام 2020 والتي عنونتها بسنة التشنج الضاغط وسنة المتطلبات. فهل قد يتحسن الوضع في نهاية شهر آذار؟

2020 سياسياً وأمنياً واقتصادياً

هي سنة جديدة تطل وما زالت الكواكب تنذر بمفاجآت وعواصف سياسية وأمنية بسبب استمرار التنافر بين الكواكب. 2020 من أكثر السنين التي سيكتب عنها التاريخ فهي سنة المفاجآت السلبية والعنف والعنف المضاد والغضب الشعبي حيت سيشهد العالم المزيد من الانقسام السياسي والثقافي والقبلي بين أبناء الشعب الواحد، وتأجيجٌ وإثارة الكراهية المتبادلة التي ستأكل نيرانها البيت العربي. وتنتج عن ذلك صراعات وأزمات عنيفة على المستوى السياسي والاقتصادي حيث سيصل الانقسام ذروته ويتعذر معه استمرار التعايش فتصل الأزمة الى مستوى غير مسبوق في تمزق الصف العربي والصراع الذي ستسيل بسببه دماء كثيرة فوق الأرض وتسقط أرواحاً بريئة طوال السنة ويفوق العدد كل التوقعات في الضحايا والأيتام والأرامل والمهجرين. كذلك سنة 2020 سنة الإخفاقات في الجهود السلمية والافتقار إلى شخصيات توافقية لتهدئة النفوس وطمأنة الخواطر حيت سيتعامل بعض قادة الأنظمة التي تدعي الديمقراطية بحزمٍ وعنف.

كما ستشهد سنة 2020 احتجاجات ومظاهرات عدة منها ما هو سلمي ومنها ما يتسم بالعنف وستشارك النساء فيها بكثرة، وستبرز أيضاً جماعة أو منظمة نسويه جديدة قد تلوم وتؤنب منظمات حقوقية لما جنته عليهن من قهر وحرمان ونتائج سلبية وستلقى دعماً وترحيباً نسائياً قويا وستتعالى أصواتهن واحتجاجاتهنوستعلو المطالبات بحقهن في الزواج والإنجاب تحت شعار مثنى وثلاث ورباع وستضطر الكثير من الدول لتعديل قانونها الأسري. من جهةٍ أخرى ستشهد سنة 2020 غضبٌ للطبيعة يتميز عن سابقيه بالقوة غير المسبوقة التي ستلحق الدمار ببعض الدول الآسيوية والافريقية. فستحدث ظواهر طبيعية غير مفهومة لكن الحياة ستستمر ولا بد أن تشرق الشمس من جديد وتنتهي هذه الازمات والصعوبات والاوقات غير المريحة والأحداث والانكسارات الكبيرة والتشنج الذي يؤثر سلباً على مختلف المستويات. الاحوال الاقتصادية سوف تشهد صعوداً وهبوطاً في معظم بلدان العالم والنزاعات على السلطة ستشعل الحروب في اجزاء كثيرة من الكرة الارضية وستحمل انكسارات للبعض وانتصارات عابرة لن تأتي بنتيجة تذكر.

الأبراج وحركة الكواكب

في سياقٍ آخر سيكون عام 2020 منعشاً لعلامات الأبراج الـ 12. إذن هي سنة الفرص الجديدة. ويعتمد نجاحك فيها على الخيارات التي تقوم بها! بحيث ستختار العديد من الأبراج كسر جميع القواعد والقيود والمواقف التي أوقفتها حتى الآن، وهذه المرة، سوف تعمل من تلقاء نفسها، فهذا العام سيكون غير مستقر بالنسبة للجميع.

العام الجديد سيكون متطلباً، لكنه يحمل وعوداً كبيرة لنا بفضل تحركات الكواكب خلال شهرشباط فبراير حيت سيكون هناك ائتلاف بنسبة 60 درجة بين كوكب المشتري في الجدي ونبتون في الحوت، وسيكون هذا مصدر إلهام لبعض الأبراج، فسيكون انتقال كوكب المشتري مناسبا لبرج الثور والسرطان والعذراء والعقرب والجدي والحوت، كما سيكون مزعجاً لخطط الحمل والجوزاء والميزان والقوس.

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في نهاية آذار مارس 2020، سيغادر زحل برج الجدي إلى الدلو، حيث سيكون في الجانب المربع (90 درجة) مع أورانوس في الثور. وستكون هذه فترة تمرد ودعوة للاستقلال والحرية. سيكون هذا جانبًا إيجابيًا للغاية بالنسبة لمواليد الحمل، الأسد، الميزان، الدلو والقوس. ومع ذلك سيتأثر سلباً كل من الثور والعقرب.

وفي وقت لاحق سيتزامن كوكب المشتري وزحل وهذا سيكون جيد لجميع الأبراج.

وسيكون هناك طريق رئيسي آخر عام 2020 وهو كوكب المريخ ، كوكب القوة والحركة الذي يتراجع إلى الوراء في منازل برجي الجدي والدلو بين نهاية حزيران يونيو وحتى نهاية آب أغسطس. يشير هذا إلى أن التغييرات لن تكون وفقًا لخطوطنا المتوقعة. قد تتدخل قوى موثوقة جديدة بشكل كبير ضد إرادتنا ورغباتنا.

كما يتراجع كوكب الزهرة إلى الوراء في بيت الميزان والعقرب من بداية تشرين الاول أكتوبر إلى منتصف تشرين الثاني نوفمبر. الزهرة يحكم عواطفنا وحبنا وعلاقاتنا.

هذا يدل على أن الحب والعلاقات التي أقيمت خلال هذا الوقت لن تصمد أمام اختبار الزمن. على الرغم من أن العواطف تدور بشكل كبير، إلا أن هذا لن يكون كما توقعنا.

يمر زحل عبر علامة الجدي في العام 2020. وسيطلب منا أن ننظر إلى الوراء للإطلاع على إنجازاتنا ومعرفة ما إذا كانت الأشياء من حولنا قوية وآمنة. بما أن أورانوس يمر عبر العلامة الترابية للثور في العام 2020، ويهز النسيج المالي للمجتمعات بالإضافة إلى التأثير على المواقف المالية الفردية.