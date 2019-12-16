تركيا تعرض التفاوض مع إسرائيل لمد أنابيب الغاز إلى أوروبا

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إن مسؤول حكومي تركي، أبلغ تل أبيب أن أنقرة في انتظار تعيين وزير طاقة جديد لبحث الموضوع.

وكانت تركيا أعلنت أنها لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية إلى أوروبا عبر المياه البحرية الإقليمية والأراضي التركية.



ويأتي التغيير في الموقف التركي بعد الإعلان قبل أسبوعين عن توقيع اتفاقية مع حكومة طرابلس للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وكانت إسرائيل أبلغت أنقرة أن هناك مشكلات قانونية عديدة في محاولات منعها مد خط أنابيب الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، التي من شأنها نقل الغاز من الآبار الإسرائيلية إلى أوروبا.

ووقعت إسرائيل في عام 2017 اتفاقية مع اليونان وإيطاليا وقبرص لمد خط الأنابيب من الآبار الإسرائيلية إلى أوروبا.

