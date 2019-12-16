كتلة نيابية تستعرض شروطاً ومواصفات 'متفق عليها' بشأن المرشح لرئاسة الوزراء

أكد رئيس كتلة "إرادة" البرلمانية النائب حسين عرب، الاثنين، أن هناك عدة شروط ومواصفات "تم التوافق عليها" بشأن الشخص الذي يتم ترشيحه لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، مبيناً أن حسم اسم المرشح متوقف على إعلان الكتلة الأكبر.
وأضاف عرب، أن "الشرط الأول في المرشح أن يكون مستقلاً وغير متحزب، وأن لا يكون قد شغل أي منصب تنفيذي أو تشريعي بالدورات السابقة بحسب وجهة نظر المتظاهرين الذين نحترم مطالبهم ونضعها في حسابنا خلال عملية الترشيح".
ولفت عرب، إلى أن "من بين المواصفات أن لا يكون لدى المرشح أي ملف في القضاء أو النزاهة، وأن لا يكون عمره قد تجاوز الـ55 عاماً وأن يكون من عراقيي الداخل وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يمتلك جنسية مزدوجة".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أرسل، أمس الأحد (15 كانون الأول 2019)، كتاباً إلى مجلس النواب لإعلامه بالكتلة الأكبر التي تشكلت في الجلسة الأولى لمجلس النواب الحالي.
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