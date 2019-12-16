بالصورة: صحيفة عريقة تصارع من أجل البقاء... وتفاجئ قراءها بصفحتها الأولى!

وفي القسم الفارغ من الصفحة، دونت النهار رسالة باللغة الإنكليزية جاء فيها "الصحيفة التي تبرّعت بالدماء، تطلب منكم اليوم التبرّع بالحبر"، مطلقة بذلك صرخة بعد الأزمات التي تعيشها المؤسسات الإعلامية اللبنانية، خصوصا المكتوبة منها.

وتحت عنوان "أنتم حبُرنا"، كتبت النهار "يصارع الإعلام الحرّ من أجل البقاء في عالم تكثرُ فيه التحوّلات التكنولوجية والاقتصادية، وتتعقد فيه الأزمات السياسية والأمنية.

في القسم الثاني من الصفحة، كتبت النهار "الحريري يكلّف اليوم وسط النار الملتهبة".

"النهار" واحدة من المؤسسات الإعلامية التي عانت منذ تأسيسها مخاض هذه التحوّلات، وتمكنتْ بفضل وفاء قرائها وثقتهم واصرارها على التمسك بخط التنوع والتعددية والرأي الحرّ، من الصمود، على رغم الاغتيالات والاعتقالات والصعوبات ومحاولات التضييق بكل أشكالها".

وأطلقت النهار حملة #donateink لمن يرغب من القراء والمتابعين في دعمها.

يذكر أن المؤسسات الاعلامية اللبنانية تعاني منذ فترة من أزمات مالية، ما أدى ال اقفال عدد منها، كصحيفة "السفير" وصحيفة "المستقبل" ودار الصياد، وغيرها.