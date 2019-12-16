- 1/2
- 2/2
فاجأت صحيفة "النهار" اللبنانية قراءها بعددها ليوم 16 كانون الأول 2019 بصفحةٍ أولى قُسّمت إلى نصفين، الأول أبقته فارغا والثاني خصّصته للعنوان الرئيسي.
وفي القسم الفارغ من الصفحة، دونت النهار رسالة باللغة الإنكليزية جاء فيها "الصحيفة التي تبرّعت بالدماء، تطلب منكم اليوم التبرّع بالحبر"، مطلقة بذلك صرخة بعد الأزمات التي تعيشها المؤسسات الإعلامية اللبنانية، خصوصا المكتوبة منها.
وتحت عنوان "أنتم حبُرنا"، كتبت النهار "يصارع الإعلام الحرّ من أجل البقاء في عالم تكثرُ فيه التحوّلات التكنولوجية والاقتصادية، وتتعقد فيه الأزمات السياسية والأمنية.
وأطلقت النهار حملة #donateink لمن يرغب من القراء والمتابعين في دعمها.
يذكر أن المؤسسات الاعلامية اللبنانية تعاني منذ فترة من أزمات مالية، ما أدى ال اقفال عدد منها، كصحيفة "السفير" وصحيفة "المستقبل" ودار الصياد، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: صحيفة عريقة تصارع من أجل البقاء... وتفاجئ قراءها بصفحتها الأولى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.