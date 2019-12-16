الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن هجوم 'داعش' على قوة عسكرية امس في ديالى

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاثنين، بيانا بشأن هجوم "داعش" على قوة عسكرية امس في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عناصر من عصابات داعش الإرهابية اقدمت يوم أمس، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، مما ادى الى استشهاد مقاتلين إثنين وجرح آخر".

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واضافت ان "هذه العناصر الإرهابية اطلقت النار بشكل مباشر على قوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى الى استشهاد ٣ مقاتلين وجرح ضابط و٣مقاتلين".

وافاد مصدر امني، امس الاحد، بأن تنظيم "داعش" هاجم قوة عسكرية في ديالى ادى الى مقتل واصابة سبعة اشخاص.